ЦИК осталось посчитать 30% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 4:52

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 70% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчетов 70,33% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него проголосовали 73% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него отдали голоса 24,66% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, глава США позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Так, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать.

РБК-Украина также писало, что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что на зарубежных участках в Германии участие в выборах президента Украины приняли почти 7 тысяч граждан нашего государства.