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Выборы-2019: как проголосовали украинцы в Германии

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 04:06
Выборы-2019: как проголосовали украинцы в Германии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На избирательных участках в Германии проголосовали почти 7 тысяч украинцев

На зарубежных участках в Германии участие в выборах президента Украины приняли почти 7 тысяч граждан нашего государства. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем аккаунте в Twitter.

Он, в частности, поблагодарил граждан Украины, которые пришли проголосовать - это 6960 украинцев.

Так, в Берлине участие в голосовании приняли 1669 украинских граждан, в Мюнхене 1824 украинцев, в Дюссельдорфе - 1528, Франкфурте - 1021, Гамбурге - 918 украинцев.

Выборы-2019: как проголосовали украинцы в Германии

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала более 55% протоколов. По результатам подсчетов 56,51% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,03% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место - за него проголосовали 24,63% граждан.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.

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