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ЦВК залишилося порахувати 30% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 04:53
ЦВК залишилося порахувати 30% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 4:52

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 70% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунків 70,33% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього проголосували 73% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього віддали голоси 24,66% українських громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком обробив половину протоколів, за результатами лідирує Зеленський.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

Так, у другому турі виборів 2019 Україні понад 11 млн виборців не прийшли голосувати.

РБК-Україна також писало, що посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що на закордонних дільницях у Німеччині участь у виборах президента України взяли майже 7 тисяч громадян нашої держави.

Оприлюднено дані підрахунку понад 60% протоколів ЦВК опрацювала половину протоколів
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