ЦИК обязал ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания в четверг, 15 августа, обязала окружную избирательную комиссию 210-го округа составить и подать уточняющий протокол по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом объявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Так, ЦИК ожидает предоставления протокола не позднее 12:00 16 августа. ОИК 210 округа обязана рассмотреть вопрос о внесении изменений в итоги голосования, составить протокол с пометкой "Уточненный" и подать его комиссии.

"Центральная избирательная комиссия на заседании 15 августа... обязала окружную избирательную комиссию 210-го одномандатного избирательного округа составить, с учетом решения 6 Апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, уточняющий протокол по подведению итогов выборов голосования", - отметила глава Центризбиркома.

Следует отметить, это единственный округ, где не объявлен избранным депутат. Также Черниговский окружной административный суд обязал ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила установление результатов выборов в Раду на 210 округе (Черниговская область).

Как писало РБК-Украина, список депутатов Верховной рады Украины IX созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" был опубликован без одной фамилии, поскольку еще не установлены результаты выборов в округе №210.