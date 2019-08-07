ЦИК продлил установление результатов выборов на 210 округе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК рассмотрела вопрос установления избирательной комиссией итогов голосования в округе №210

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила установление результатов выборов в Раду на 210 округе (Черниговская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, 6 августа 2019 ЦИК на своем заседании заслушал сведения протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и приняла его для рассмотрения и дальнейшей обработки.

"Однако Комиссия отметила, что согласно избирательному закону окружная избирательная комиссия по результатам повторного подсчета голосов избирателей на избирательном участке составляет протокол о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке в ОВО по форме, установленной Центральной избирательной комиссией", - говорится в сообщении.

Комиссия констатировала, что ОИК округа № 210 соответствующих действий по установлению количества избирателей, внесенных в список избирателей, и количества избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе, предусмотренных указанной форме протокола, осуществлено не было.

"Учитывая указанные обстоятельства ЦИК обязала ОИК ОВО № 210 не позднее 12:00 9 августа 2019 года проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 указанных избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на этих избирательных участках сведений, предусмотренных пунктами 3 - 7 указанных протоколов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам. "Слуга народа" по партийным спискам получает 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23; "Голос" - 17 мандатов.

Кроме того, список депутатов Верховной рады Украины IX созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" был опубликован без одной фамилии. В частности, еще не установлены результаты выборов в округе №210.