Список депутатов новой Рады опубликовали без одной фамилии, - ЦИК

Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще не установлены результаты выборов в округе №210

Список депутатов Верховной рады Украины девятого созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликован без одной фамилии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в своем Facebook.

В частности, еще не установлены результаты выборов в округе №210.

"Обнародование результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОВО № 210 состоится после установления ЦИК результатов выборов в данном округе", - пояснили в комиссии.

В связи с этим в опубликованном списке нардепов, избранных на внеочередных выборах в ВР, отсутствует информация об избранном депутате Рады в одномандатном избирательном округе №210.

"Официальное обнародование Центральной избирательной комиссией результатов выборов народных депутатов Украины является основанием для увольнения с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и принятия решения о прекращении действия другого представительского мандата лица, избранного народным депутатом Украины (часть вторая статьи 100 закона)", - добавили в Центризбиркоме.

Напомним, в газете "Голос Украины" был опубликован список новоизбранных нардепов после выборов в Верховную раду. Так, во вторник, 6 августа, Центральная избирательная комиссия получила протоколы из всех округов.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам. "Слуга народа" по партийным спискам получает 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23; "Голос" - 17 мандатов.

Согласно действующему закону, по партийным спискам выбирают половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты по мажоритарным округам. Такое количество обусловлено тем, что выборы в 26 округах, расположенных на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.