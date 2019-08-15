ЦВК зобов'язала ОВК на 210-му окрузі надати уточнюючий протокол

Центральна виборча комісія у ході засідання у четвер, 15 серпня, зобов’язала окружну виборчу комісію 210-го округу скласти та надати уточнюючий протокол щодо підсумків голосування на позачергових виборах до Верховної ради. Про це оголосила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Так, ЦВК очікує надання протоколу не пізніше 12 години 16 серпня. ОВК 210 округу зобов’язана розглянути питання про внесення змін до підсумків голосування виборців, скласти протокол з поміткою "Уточнений" та подати його комісії.

"Центральна виборча комісія на засідання 15 серпня… зобов’язала окружну виборчу комісію 210-го одномандатного виборчого округу скласти, із урахуванням рішення 6 Апеляційного адміністративного суду за 14 серпня 2019 року, уточнюючий протокол щодо підведення підсумків виборів голосування", - зазначила глава Центрвиборчкому.

Слід зазначити, це єдиний округ, де досі не оголошено обраним депутата. Також Чернігівський окружний адміністративний суд зобов’язав ОВК визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №740243.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила встановлення результатів виборів до Ради на 210 окрузі (Чернігівська область).

Як писало РБК-Україна, список депутатів Верховної ради України IX скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" був опублікований без прізвища, оскільки ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.