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Выборы в Раду: суд отменил итоги голосования на одном из участков 210 округа

Новости » Выборы 2019    13.08.2019 - 20:49
Выборы в Раду: суд отменил итоги голосования на одном из участков 210 округа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В список избирателей якобы были включены лица, умершие в 2018-2019 годах

Черниговский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию 210-го округа в Черниговской области признать недействительными результаты голосования на внеочередных выборах в Раду на одном из участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом удовлетворил иск кандидата в депутаты Бориса Приходько. Из заявления Приходько следует, что в день голосования на участке №740243, расположенном в гериатрическом пансионате, члены комиссии делали записи о выдаче бюллетеней, но не выдавали их избирателям. Кроме того, в список избирателей якобы были включены лица, умершие в 2018-2019 годах.

Приходько ходатайствовал о повторном подсчете голосов на этом участке и исследовании списков, что позволило бы признать голосование недействительным, однако ОИК этого не сдалала.

Из протокола окружкома с пометкой "Уточненный" от 6 августа следует, что суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на указанном избирательном участке, составляет 181, но выявлены 10 фактов незаконного голосования, что составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам. "Слуга народа" по партийным спискам получает 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23; "Голос" - 17 мандатов.

Кроме того, список депутатов Верховной рады Украины IX созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" был опубликован без одной фамилии. В частности, еще не установлены результаты выборов в округе №210.

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