ЦИК объявила о начале выдвижения кандидатов на выборы в ОТО

Фото: ЦИК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Подавать свои кандидатуры на местных выборах в ОТО можно до 28 ноября

В Украине в понедельник, 19 ноября, начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты, а также на должности сельского, поселкового, городского председателя на соответствующих первых местных выборах объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Согласно календарному плану выборов, которые стостоятся 23 декабря 2018 года, представление документов для регистрации кандидатов продлится до 28 ноября включительно.

"А до 29 ноября включительно территориальные избирательные комиссии (ТИК) будут принимать решения о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Согласно поданным в ЦИК документам, в первых местных выборах смогут принять участие местные организации 46 политических партий. Выборы состоятся в 123 объединенных территориальных общинах (15 городских, 21 поселковый, 87 сельских ОТО) в 21 области Украины. В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских - 15, сельских - 25, сельских - 471).

Напомним, ЦИК предоставила разрешение 9 общественным организациям привлечь официальных наблюдателей во время местных выборов.

Добавим, Центральная избирательная комиссия напоминает кандидатам в президенты, что досрочная агитация - незаконная. Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центризбиркомом и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. Досрочное проведение такой агитации является нарушением.