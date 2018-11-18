У місцевих виборах візьмуть участь 47 партій, - ЦВК

Фото: ЦВК (Уніан)

Місцеві вибори пройдуть 23 грудня 2018 року

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла рішення включити відомості про 47 політичних партій в список партій, які мають намір брати участь у місцевих виборах 23 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначено, що станом на 17 листопада в ЦВК надійшли документи від 47 політпартій, які прийняли рішення про участь їх місцевих організацій у перших і додаткових місцевих виборах 23 грудня 2018 року. При цьому документи, подані 46 партіями, що відповідають вимогам, встановленим частиною першою статті 36 закону України "Про місцеві вибори".

"Політичною партією "Нові обличчя" 17 листопада, всупереч вимогам частини першої статті 36 закону "Про місцеві вибори", не представлена в комісію копія статуту партії, яка повинна бути засвідчена центральним органом виконавчої влади після оголошення Центральною виборчою комісією 12 жовтня 2018 року початку виборчого процесу", - йдеться в повідомленні/

Після обговорення комісія включила відомості про 47 політичних партій в перелік з позначкою про невиконання політичною партією "Нові обличчя" частини першої статті 36 закону, та оприлюднює його на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше ЦВК надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів.