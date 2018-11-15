У ЦВК нагадали про незаконність дочасної агітації

Фото: ЦВК (РБК-Україна, Віталій Носач)

При цьому ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації

Центральна виборча комісія нагадує кандидатам у президенти, що дочасна агітація - незаконна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комісії.

У ЦВК нагадують, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центрвиборчкомом і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, і дочасне проведення такої агітації є порушенням.

При цьому зараз, задовго до початку президентської виборчої кампанії, практично у всіх регіонах України можна спостерігати активізацію агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів.

"Непоодинокими є випадки розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження відповідної агітаційної продукції, проведення соціальних і благодійних заходів, поширення іміджевих матеріалів у ЗМІ, проведення зустрічей із виборцями тощо", - вказано у повідомленні.

Відомство інформує, що такі акції здійснюються поза межами виборчого процесу і, таким чином, поза межами можливого контролю щодо дотримання формальних вимог щодо їх проведення та фінансування.

Разом з тим комісія не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації.

"ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, яка регламентується не юридичними, а моральними нормами. Така практика, як дочасна агітація, може призвести до порушення принципу рівності", - зауважили у ЦВК.

У зв'язку з цим Центрвиборчком закликає усіх суб’єктів виборчого процесу утриматися від дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу.

Нагадаємо, глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила про необхідність внести у закон про вибори президента певні точкові зміни. За її словами, без змін у виборчому законодавстві можуть виникнути складності під час процесу голосування.

РБК-Україна раніше повідомляло, що президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з державного бюджету України.

Додамо також, що у проекті бюджету-2019 не закладені кошти на закупівлю відеокамер або організацію технічного процесу відеотрансляції з виборчих дільниць.