ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО

Новости » Общество    12.11.2018 - 18:15
ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО
Фото: ЦИК (Униан)

Комиссия предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 23 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 23 декабря 2018 года:

  • общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка" и "Избирательная платформа "Досвід"- во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов.
  • общественной организации "Совет по защите законности и правопорядка" - во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов и первых выборов старост сел, поселков.

Кроме того, общественным организациям "Муниципально-правовые инициативы" и "Сагарис" Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 23 декабря 2018 года. А общественным организациям "Всеукраинское объединение "Гражданин"- на территории Киевской области, "Электоральный контроль" и "Прямой выбор" - на территории Одесской области, "Буковинский центр избирательных технологий"- на территории Черновицкой области.

Также Зачепиловской районной общественной организации "Защита и порядок" предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время дополнительных выборов депутатов Зачепиловского поселкового совета Зачепиловского района Харьковской области 23 декабря 2018 года.

Отметим, Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов в Добропольском районе Донецкой области. На сегодня в этом районе невозможно соблюдение безопасного избирательного процесса.

Украина не будет вести прямые переговоры с "марионетками" Донбасса, - Геращенко Местные выборы 2020 состоятся при условии объединения общин на всей территории Украины, - Порошенко
Новости Украины ОТОЦентральная избирательная комиссиявыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь