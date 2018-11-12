ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО

Фото: ЦИК (Униан)

Комиссия предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 23 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 23 декабря 2018 года:

общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка" и "Избирательная платформа "Досвід"- во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов.

депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов. общественной организации "Совет по защите законности и правопорядка" - во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов и первых выборов старост сел, поселков.

Кроме того, общественным организациям "Муниципально-правовые инициативы" и "Сагарис" Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 23 декабря 2018 года. А общественным организациям "Всеукраинское объединение "Гражданин"- на территории Киевской области, "Электоральный контроль" и "Прямой выбор" - на территории Одесской области, "Буковинский центр избирательных технологий"- на территории Черновицкой области.

Также Зачепиловской районной общественной организации "Защита и порядок" предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время дополнительных выборов депутатов Зачепиловского поселкового совета Зачепиловского района Харьковской области 23 декабря 2018 года.

Отметим, Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов в Добропольском районе Донецкой области. На сегодня в этом районе невозможно соблюдение безопасного избирательного процесса.