ЦВК оголосила про початок висування кандидатів на вибори в ОТГ

Фото: ЦВК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Подавати свої кандидатури на місцевих виборах в ОТГ можна до 28 листопада

В Україні у понеділок, 19 листопада, розпочався процес висування кандидатів у депутати, а також на посади сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах до об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це РБК-Україна повідомили в Центральній виборчій комісії.

Відповідно до календарного плану виборів, які відбудуться 23 грудня 2018 року, подання документів для реєстрації кандидатів триватиме до 28 листопада включно.

"А до 29 листопада включно територіальні виборчі комісії (ТВК) прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації", - повідомили в прес-службі ЦВК.

Згідно з поданими до ЦВК документами у перших місцевих виборах зможуть взяти участь місцеві організації 46 політичних партій. Вибори відбудуться у 123 обʼєднаних територіальних громадах (15 міських, 21 селищна, 87 сільських ОТГ) у 21 області України. До складу цих 123 ОТГ увійшли 511 місцевих рад (міських - 15, селищних - 25, сільських - 471).

Нагадаємо, раніше ЦВК надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів.

Додамо, Центральна виборча комісія нагадує кандидатам у президенти, що дочасна агітація - незаконна. Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центрвиборчкомом і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Дочасне проведення такої агітації є порушенням.