ЦИК объяснил решение об отмене регистрации Клюева

Комиссия приняла во внимание объяснения СБУ относительно передвижения Клюева
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании 3 июля отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на выборах в Раду и пояснила аргументацию этого решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГО ОПОРА.
Первым из аргументов снятия Клюева с выборов в одномандатном избирательном округе № 46 стали показания госохраны экс-президента Украины Виктора Януковича, согласно которым Клюев сопровождал бывшего президента во время пересечения границы с Россией.
Второй аргумент - в декабре 2016 Клюев принимал участие в заседаниях суда в Москве. Кроме того, международная почта неоднократно не доходило Клюеву в Донецке.
"Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области. По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014 г., после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - цитирует ОПОРА заявление ЦИК.
Напомним, вчера, 2 июля, ЦИК зарегистрировал Клюева как кандидата на выборы в Раду. В связи с этим прошла акция протеста в столице на Майдане Независимости. Около двух тысяч человек требовали от ЦИК отменить это решение.
Служба безопасности Украины сегодня начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Клюева на территории Украины в течение последних пяти лет.
Добавим, ранее Генеральная прокуратура Украины направила дополнительную информацию относительно Клюева. Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания Клюева на территории государства.