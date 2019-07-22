ЦИК обработал 5% протоколов

Ранее ЦИК публиковал результаты обработки 2% протоколов
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 5% протоколов на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.
По результатам подсчета 5% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
Ранее ЦИК опубликовал данные подсчета 2% протоколов.
Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
"Слуга народа" - 44,2%
"Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%
"Европейская солидарность" - 8,8%
"Батькивщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Отметим, по данным ЦИК окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Согласно данным "Опоры", явка по состоянию на 20:00 составила 49,3%.