Опубликованы окончательные данные о явке избирателей

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Явка на выборах в Раду составляет почти 50%

Данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

Отметим, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

Отметим, в 20:00 закрылись избирательные участки.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук прогнозировала более низкую явку на выборах в Раду. "Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - объясняла глава Центризбиркома.

Подчеркнем, в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных парламентских выборах ожидается выше привычной. По его мнению, явка должна была составить около 60%.

Отметим, во втором туре выборов президента 2019 окончательная явка избирателей составила 62,07% в 199 округах.