ЦВК опрацювала 5% протоколів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше ЦВК опублікувала результати обробки 2% протоколів

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 5% протоколів на виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 5% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 41.45%

"Опозиційна платформа - За життя" - 11.04%

"Батьківщина" - 9.52

"Європейська солідарність" - 8.41%

Партія "Голос" - 5.79%

Радикальна партія Олега Ляшка - 5.62%

Раніше ЦВК опублікував дані підрахунку 2% протоколів.

Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.

За даними першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

"Слуга народу" - 44,2%

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%

"Європейська солідарність" - 8,8%

"Батьківщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

Зазначимо, за даними ЦВК остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Згідно з даними "Опори", явка станом на 20:00 склала 49,3%.