ЦВК опрацювала 5% протоколів

Раніше ЦВК опублікувала результати обробки 2% протоколів
Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 5% протоколів на виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.
За результатами підрахунку 5% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:
Раніше ЦВК опублікував дані підрахунку 2% протоколів.
Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.
За даними першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:
"Слуга народу" - 44,2%
"Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%
"Європейська солідарність" - 8,8%
"Батьківщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Зазначимо, за даними ЦВК остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Згідно з даними "Опори", явка станом на 20:00 склала 49,3%.