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ЦИК обработал 1% протоколов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 21:55
ЦИК обработал 1% протоколов
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Центризбирком обработал 1% протоколов по состоянию на 21:50

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 1% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" в ЦИК.

По результатам подсчета лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 70,36% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 27,29% граждан.

Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, на выборах лидирует Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко. Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. За претендента на пост президента запад отдал 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За действующего президента соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.

Напомним, до голосования данные опроса группы "Рейтинг" свидетельствовали, что во втором туре выборов 2019 Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем Порошенко. Опрос гласил, что за Зеленского планировали отдать голоса 51,8% респондентов. За Порошенко намеревались проголосовать 19% граждан.

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