ЦВК опрацювала 1% протоколів

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Центрвиборчком обробив 1% протоколів станом на 21:50

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 1% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на табло інформаційної системи "Вибори" в ЦВК.

За результатами підрахунків, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 70,36% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 27,29% громадян.

Відзначимо, за результатами сьогоднішнього Національного екзит-полу, на виборах лідирує Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка. Крім того, відомо, як розподілилися голоси за кандидатів по регіонах. За претендента на пост президента захід віддав 57,0%, центр 73,0%, південь 85,4%, схід 87,7%. За чинного президента відповідно проголосували 41,3%, 28,0%, 13,4% і 11,2%.

Нагадаємо, до голосування дані опитування групи "Рейтинг" свідчили, що в другому турі виборів 2019 Володимир Зеленський має більше шансів перемогти, ніж Порошенко. Опитування свідчило, що за Зеленського планували віддати голоси 51,8% респондентів. За Порошенка мали намір проголосувати 19% громадян.