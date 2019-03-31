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ЦИК обновил данные о явке избирателей


ЦИК уже получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 197 округах

ЦИК обновил данные о явке на выборах 2019, по состоянию на 15 часов, воскресенья, 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные ЦИК.

ЦИК уже получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 197 округах. Явка составила 45,12%. Отметим, избирательные участки на выборах президента Украины 2019 открылись 31 марта в 08:00.

"Активность избирателей в Киеве 45, 95%, Черниговская область 48,69% Днепропетровская область 48,85%", - сообщили в ЦИК.

 
 
Фото: ход голосования в регионах (скрин)

Ранее ЦИК сообщал, что, по состоянию на 15:00, явка составляла 44,45%

Для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать больше 26,6 млн украинцев.

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