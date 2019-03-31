ЦИК назвал число избирателей в Украине

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

В выборах 2019 могут взять участие более 26,6 млн избирателей

На выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев. Об этом на брифинге сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на начало голосования 31 марта фактическое количество избирателей в Украине составляет 26 611 979 человек.

"В том числе, количество избирателей не по месту голосования составляет 593 278. Количество округов, которые уже подали информацию, - 179", - сообщила Слипачук.

Напомним, в начале недели сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины. Наибольшее количество избирателей, которые изменили участок, зарегистрировано в восточных областях.

Отметим, ранее Служба внешней разведки сообщала, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины. В частности, РФ якобы планировала заражение "вирусом-закладкой", который способен искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.