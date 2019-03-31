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ЦВК оновив дані про явку виборців


ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 197 округах

ЦВК оновив дані про явку на виборах 2019, станом на 15 годин, неділі, 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані ЦВК.

ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 197 округах. Явка склала 45,12%. Відзначимо, що виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня о 08:00.

"Активність виборців у Києві 45, 95%, Чернігівська область 48,69% Дніпропетровська область 48,85%", - повідомили в ЦВК.

 
 
Фото: хід голосування по регіонах (скрін) 

Раніше ЦВК повідомляв, що, за станом на 15:00, явка становила 44,45%.

Для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

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