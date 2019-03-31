ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК обнародовал первые результаты выборов 2019

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 22:15
ЦИК обнародовал первые результаты выборов 2019
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах 2019 посчитали 0,09% голосов

На выборах 2019 посчитали уже 0,09% голосов. Первые результаты голосования обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

По результатам подсчета 0,09% голосов, позиции кандидатов на пост президента Украины выглядят следующим образом:

  • Петр Порошенко - 31,05%
  • Владимир Зеленский - 24,36%
  • Юлия Тимошенко - 13,08% 
  • Анатолий Гриценко - 9,04%
  • Олег Ляшко - 5,36%
  • Юрий Бойко - 4,20%
  • Игорь Смешко - 3,80%
  • Александр Вилкул - 2,68%
  • Руслан Кошулинский - 2,12%
  • Юрий Тимошенко - 0,96%

ЦИК обнародовал первые результаты выборов 2019

Фото: результаты по итогам подсчета 0,09% голосов

 

Підрахунок голосів. 0,11% протоколів

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Неділя, 31 березня 2019 р.

 

Отметим, данные о подсчете голосов обновляются каждую секунду.       

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция проверяет разглашение результатов голосования со стороны представителей политических партий. Отметим, за нарушение тайны голосования предусмотрена уголовная ответственность.

Сегодня кандидат в президенты Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень. Как отметил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, действиям кандидата дадут правовую оценку.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.

В окрестностях ЦИК стягивают автобусы Нацгвардии
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиявыборырезультатыголосование
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь