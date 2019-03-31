ЦИК обнародовал первые результаты выборов 2019

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах 2019 посчитали 0,09% голосов

На выборах 2019 посчитали уже 0,09% голосов. Первые результаты голосования обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

По результатам подсчета 0,09% голосов, позиции кандидатов на пост президента Украины выглядят следующим образом:

Петр Порошенко - 31,05%

Владимир Зеленский - 24,36%

Юлия Тимошенко - 13,08%

Анатолий Гриценко - 9,04%

Олег Ляшко - 5,36%

Юрий Бойко - 4,20%

Игорь Смешко - 3,80%

Александр Вилкул - 2,68%

Руслан Кошулинский - 2,12%

Юрий Тимошенко - 0,96%

Фото: результаты по итогам подсчета 0,09% голосов

Отметим, данные о подсчете голосов обновляются каждую секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция проверяет разглашение результатов голосования со стороны представителей политических партий. Отметим, за нарушение тайны голосования предусмотрена уголовная ответственность.

Сегодня кандидат в президенты Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень. Как отметил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, действиям кандидата дадут правовую оценку.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.