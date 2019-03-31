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ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:15
ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На виборах 2019 порахували 0,09% голосов

На виборах 2019 порахували вже 0,09% голосів. Перші результати голосування оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК) України.

За результатами підрахунку 0,09% голосів, позиції кандидатів на пост президента України виглядають наступним чином:

  • Петро Порошенко - 31,05%
  • Володимир Зеленський - 24,36%
  • Юлія Тимошенко -13,08%
  • Анатолій Гриценко - 9,04%
  • Олег Ляшко - 5,36%
  • Юрій Бойко - 4,20%
  • Ігор Смешко - 3,80%
  • Олександр Вілкул - 2,68%
  • Руслан Кошулинський - 2,12%
  • Юрій Тимошенко - 0,96%
     

ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019

Фото: результати за підсумками підрахунку 0,09% голосів

 

Підрахунок голосів. 0,11% протоколів

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Неділя, 31 березня 2019 р.

 

Відзначимо, дані про підрахунок голосів оновлюються щосекунди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція перевіряє розголошення результатів голосування з боку представників політичних партій. Зазначимо, за порушення таємниці голосування передбачена кримінальна відповідальність.

Сьогодні кандидат у президенти Олег Ляшко під час голосування продемонстрував журналістам свій заповнений бюлетень. Як зазначив радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко, діям кандидата дадуть правову оцінку.

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка може кваліфікуватися як така, що має ознаки кримінального злочину, а саме - розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.

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