ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019

На виборах 2019 порахували 0,09% голосов
На виборах 2019 порахували вже 0,09% голосів. Перші результати голосування оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК) України.
За результатами підрахунку 0,09% голосів, позиції кандидатів на пост президента України виглядають наступним чином:
Фото: результати за підсумками підрахунку 0,09% голосів
Підрахунок голосів. 0,11% протоколівОпубліковано Anastasia Svetlevskaya Неділя, 31 березня 2019 р.
Відзначимо, дані про підрахунок голосів оновлюються щосекунди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція перевіряє розголошення результатів голосування з боку представників політичних партій. Зазначимо, за порушення таємниці голосування передбачена кримінальна відповідальність.
Сьогодні кандидат у президенти Олег Ляшко під час голосування продемонстрував журналістам свій заповнений бюлетень. Як зазначив радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко, діям кандидата дадуть правову оцінку.
"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка може кваліфікуватися як така, що має ознаки кримінального злочину, а саме - розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.