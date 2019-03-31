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Полиция проверяет факты разглашения результатов выборов политическими партиями

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 18:50
Полиция проверяет факты разглашения результатов выборов политическими партиями
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейские зафиксировали 5 фактов разглашения

В ходе выборов президента в Украине сотрудники Национальной полиции проверяют 5 фактов разглашения результатов голосования представителями политических партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

В МВД сообщили, что сотрудники Национальной полиции Украины сегодня, 31 марта, в день выборов зафиксировали факты разглашения отдельными представителями политических партий.

"По ним будет принято решение в установленном законодательством порядке", - заявили в МВД.

Также правоохранители напомнили по тайну голосования и отметили, что согласно ст. 159 УК (Нарушение тайны голосования) предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 18:00. По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений, всего в полицию поступило 1612 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства, указанные факты в основном пов'связанные с незаконной агитацией.

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