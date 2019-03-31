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В МВД прокомментировали голосование Ляшко

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 14:40
В МВД прокомментировали голосование Ляшко
Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Ляшко нарушил тайну голосования, показав свой бюллетень

Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата на выборах президента Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства на странице в Facebook.

Он отметил, что часть нарушений в день выборов связана с непониманием избирателей или сознательным нарушением статьи 7 закона Украины о выборах - нарушение тайны голосования.

В частности, это касается и кандидата в президенты, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который продемонстрировал свой выбор на камеры журналистов.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.

Он добавил, что полиция квалифицирует сейчас эти случаи, все случаи, которые будут происходить сегодня, и там обязательно будет предоставлена правовая оценка. Кандидату в президенты грозит 3 года ограничения свободы за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Как писал Styler, Олег Ляшко нарушил закон во время голосования на выборах президента Украины. Во время голосования на одном из участков продемонстрировал в присутствии телекамер и других избирателей бюллетень с результатами своего голосования, что категорически запрещено в соответствии с ст. 7 Закона "О выборах президента Украины".

Также сообщалось, что на одном из избирательных участков в Запорожье избирателя задержали сотрудники правоохранительных органов за то, что он попытался сфотографировать бюллетень.

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