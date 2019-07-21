ЦИК начал публиковать данные о явке избирателей на 16:00

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 воскресенья, 21 июля, составила 33,11%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

ЦИК подсчитал данные из 10 округов. Опубликованные данные во Львовской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Одесской и других областях

Отметим, в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных парламентских выборах ожидается выше привычной. По его словам, сейчас имеет место продолжение президентской кампании.

"Явка буде выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%", - сообщил Антипович.

Стоит подчеркнуть, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук прогнозировала более низкую явку на выборах в Раду. Она отметила, что лето - не только сезон отпусков, но и сезон подработки.

"Мы думаем, это (явка - ред.) может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - заявляла руководительница ЦИК.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" гласят, что на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины, что может повлиять на явку на досрочных выборах в Раду.