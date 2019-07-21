ЦВК почав публікувати дані про явку виборців на 16:00

Явка виборців на позачергових виборах до Верховної ради, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 16:00 неділі, 21 липня, склала 33,11%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

ЦВК підрахував дані з 10 округів. Опубліковані дані у Львівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Одеській та іншій областях.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що явка на дострокових парламентських виборах очікується вище звичної. За його словами, зараз має місце продовження президентської кампанії.

"Явка буде вище звичної, може, буде дотягувати до 60%, на рівні 57-58%", - повідомив Антипович.

Варто підкреслити, що глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук прогнозувала нижчу явку на виборах до Ради. Вона зазначила, що літо - не тільки сезон відпусток, а й сезон підробітку.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, але й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - заявляла керівниця ЦВК.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що на другу половину місяця планують відпустку 24% громадян України, що може вплинути на явку на дострокових виборах до парламенту.