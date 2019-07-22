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В ЦИК назвали проблемные округа

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 11:04
В ЦИК назвали проблемные округа
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Относительно доставки протоколов уже беседовали с главой МВД

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, есть несколько проблемных округов. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что есть несколько регионов, в которых окружные избирательные комиссии требуют пристального внимания Центральной избирательной комиссии: это ОИК в Донецкой области и ОИК 94 в Киевской области.

"Мы держим руку на пульсе. Уже утром был разговор с Аваковым относительно проблем, которые существуют и их помощи в транспортировке к нам протоколов", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42,44% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа За життя" с 12,87%. У "Европейской солидарности" - 8,65%, у партии "Батькивщина" - 8,02%. За партию "Голос" проголосовали 6,39% избирателей.

Напомним, главаЦентральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

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