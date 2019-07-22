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У ЦВК назвали проблемні округи на виборах до Ради

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 11:04
У ЦВК назвали проблемні округи на виборах до Ради
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стосовно доставки протоколів вже розмовляли з головою МВС

На позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, є декілька проблемних округів. Про це на прес-конференції заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що є декілька регіонів, в яких окружні виборчі комісії потребують прискіпливої уваги Центральної виборчої комісії: це ОВК в Донецькій області та 94 ОВК в Київській області.

"Ми тримаємо руку на пульсі. Вже зранку була розмова з Аваковим стосовно проблем, які існують і їх допомоги в транспортуванні до нас протоколів", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% протоколів на позачергових парламентських виборах. За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42,44% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12,87%. У "Європейської солідарності" - 8,65%, а у партії "Батьківщина" - 8,02%. За партію "Голос" проголосували 6,39% виборців.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

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