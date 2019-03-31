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В ЦИК назвали количество бюллетеней, которые были получены избирателями на участках


Количество бюллетеней составляет более 17 млн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала количество бюллетеней, которые были получены избирателями в ходе выборов президента Украины. Об этом сообщила Председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени на момент окончания голосования - 17 000 599", - сообщила председатель ЦИК.

По ее словам, окончательная информация об окончательной явке будет уточняться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК получила 11 жалоб от избирателей. По словам секретаря ЦИК Натальи Бернадской, в комиссию поступило 11 жалоб о нарушениях.

Напомним, что Омбудсмен получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав. К уполномоченной по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой поступило 702 обращениz о нарушении прав избирателей, среди которых 475 поступило телефоном и еще 184 электронных.

Отметим, что на сайте ЦИК фиксируют нагрузки. Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Севостьянова сообщила, что никакие кибератаки не смогут повлиять на результаты голосования.

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