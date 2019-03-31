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Омбудсмен получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 19:40
Омбудсмен получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Горячая линия Денисовой работает до 22:00

В день выборов в Украине, по состоянию на 19:00, к уполномоченому по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Сообщается, что по телефону поступило 475 обращений и еще 184 электронных. Горячая линия Уполномоченного работает до 22:00.

Денисова отмечает, что самой распространенной проблемой является не включения граждан в списки избирателей и неточности в этих списках.

Актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок. Для голосования на дому необходимо иметь медицинскую справку, которая подается с заявлением к участковой комиссии.

"Также, наши мониторинговые группы сегодня столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на горячую телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от моих представителей в областях", - сообщила Денисова.

Омбудсмен получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00, омбудсмен, получила более 200 обращений в зв'связи с нарушениями на выборах президента Украины.

РБК-Укрнаїна писало, что в МВД сообщили, что по фактам нарушений в ходе выборов на 19:00 открыто 25 уголовных производств. Всего на данный момент в полицию поступило 1768 сообщений.

За три дня до выборов украинцы получили более 21 тыс. ID-карточек Полиция уже получила 15 сообщений о минировании избирательных участков
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