В ЦВК назвали кількість бюлетенів, які були отримані виборцями на дільницях

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала кількість бюлетенів, які були отримані виборцями у ході виборів президента України. Про це повідомила Голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування - 17 000 599", - повідомила голова ЦВК.

За її словами, остаточна інформація про остаточну явку буде уточнюватись.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК отримала 11 скарг від виборців. За словами секретаря ЦВК Наталії Бернадської, до комісії надійшло 11 скарг про порушення.

Нагадаємо, що Омбудсмен отримала понад 700 звернень про порушення виборчих прав. До уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців, серед яких 475 надійшло телефоном та ще 184 електронних.

Відмітимо, що на сайті ЦВК фіксують навантаження. Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Севостьянова повідомила, що ніякі кібератаки не зможуть вплинути на результати голосування.