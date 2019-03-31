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На сайте ЦИК фиксируют нагрузку

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 17:09
На сайте ЦИК фиксируют нагрузку
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ЦИК сообщили о готовности к любым кибератакам

В ходе выборов на интернет ресурсе Центральной избирательной комиссии чувствуется нагрузка и задержка обновления данных во время выборов президента Украины. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Севостьянова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, никакие кибератаки не смогут повлиять на результаты голосования.

"Была проведена очень системная подготовка для защиты всех наших электронных систем. Уверенно можем сказать, что мы готовы к любым кибератак. Сейчас ощущается нагрузка на сайт ЦИК. Некоторая информация не так быстро обновляется, как хотелось бы. Но в любом случае результаты голосования никаким образом не могут быть под влиянием никаких кибератак", - сообщила Бернадская

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК обновил данные о явке избирателей. ЦИК получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 195 округах, которая составила 45,11%.

Напомним, что для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозируемое количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

 

 

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