ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК получил 11 жалоб от избирателей

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 17:41
ЦИК получил 11 жалоб от избирателей
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция всего зарегистрировала 1360 заявлений и сообщений, связанных с выборами

В Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах президента Украины. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

По ее словам, жалобы от избирателей пока только зарегистрированы.  

"В ЦИК пока поступило 11 жалоб (о нарушениях, - ред.). Они сейчас находятся на рассмотрении у членов комиссии. В основном эти жалобы не существенны по своему содержанию. Пока они только зарегистрированы. Будем принимать решение, есть ли вопросы по существу. По результатам будут приняты решения членами ЦИК", - добавила Бернадская.

 

В пресс-службе полиции заявили, что по состоянию на 17:00 зарегистрировано 1360 заявлений и сообщений, связанных с выборами. Полицейские открыли 17 уголовных дел и составили восемь административных протоколов.

ЦИК получил 11 жалоб от избирателей

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в связи с нарушениями на выборах президента Украины. Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.

Только одна ОИК не передала данные о явке, - ЦИК На сайте ЦИК фиксируют нагрузку
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияМинистерство внутренних дел Украины
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь