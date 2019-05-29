ЦИК упростил смену места голосования

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК исключил необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК внес изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

В частности, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая. РБК-Украина писало, что на консультациях Зеленский, лидеры фракций и спикер Рады Андрей Парубий предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Добавим, 29 мая ЦИК зарегистрировал первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах.