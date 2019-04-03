ЦИК намерен принять протоколы от 50 комиссий терокругов в среду

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинцы уже могут проверять наличие имен в списках избирателей ко второму туру

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что комиссия планирует принять протоколы с результатами голосования на выборах 2019 от 50 комиссий территориальных избирательных округов. Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Секретарь Центризбиркома сообщила, что все комиссии сопровождает полиция с целью охраны протоколов. В ЦИК обещают принять все комиссии, которые приедут.

Также, по словам Бернацкой, граждане Украины уже могут начинать проверять наличие своих имен в списках избирателей и уточнять, на каком именно участке они смогут проголосовать. Она отметила, что в первую очередь это касается тех, кто не нашел своих данных в списках во время голосования в первом туре выборов 2019.

"Обратиться в органы ведения с паспортом, где должно быть место регистрации с заявлением. Просим всех избирателей, которые еще не проверили себя в списках избирателей, зайти на сайт, там есть электронный кабинет избирателя, это можно сделать онлайн и увидеть, где его участок", - пояснила секретарь ЦИК.

Напомним, комиссия получила очередные бумажные протоколы результатов выборов президента Украины от еще трех окружных избирательных комиссий.

Как писало РБК-Украина, по результатам выборов 2019 в Киеве первое место занял Владимир Зеленский, победив на 9 округах из 13, соответственно четыре округа остались за Петром Порошенко.