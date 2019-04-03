ЦВК має намір прийняти протоколи від 50 комісій терокругів у середу

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українці вже можуть перевіряти наявність імен у списках виборців до другого туру

Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що комісія планує прийняти протоколи з результатами голосування на виборах 2019 від 50 комісій територіальних виборчих округів. Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Секретар Центрвиборчкому повідомила, що всі комісії супроводжує поліція з метою охорони протоколів. У ЦВК обіцяють прийняти усі комісії, які приїдуть.

Також, за словами Бернацької, громадяни України вже можуть починати перевіряти наявність своїх імен у списках виборців і уточнювати, на якій саме ділянці вони зможуть проголосувати. Вона зазначила, що в першу чергу це стосується тих, хто не знайшов своїх даних у списках під час голосування у першому турі виборів 2019.

"Звернутися до органів ведення з паспортом, де має бути місце реєстрації із заявою. Просимо всіх виборців, які ще не перевірили себе в списках виборців, зайти на сайт, там є електронний кабінет виборця, це можна зробити онлайн і побачити, де його ділянка" , - пояснила секретар ЦВК.

Нагадаємо, комісія отримала чергові паперові протоколи результатів виборів президента України від ще трьох окружних виборчих комісій.

Як писало РБК-Україна, за результатами виборів 2019 у Києві перше місце зайняв Володимир Зеленський, перемігши на 9 округах з 13, відповідно чотири округи залишилися за Петром Порошенком.