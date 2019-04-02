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Зеленский обошел Порошенко по числу голосов в Киеве

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 21:37
Зеленский обошел Порошенко по числу голосов в Киеве
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 в Киеве показали небольшое преимущество Зеленского

По результатам выборов 2019 в Киеве первое место занял Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

По результатам подсчета голосов, Зеленский победил на 9 округах из 13, соответственно четыре округа остались за Порошенко. За Зеленского проголосовали 27.08%, а за Порошенко - 25.59%. Третье место по Киеву взяла Юлия Тимошенко, четвертое осталось за Игорем Смешко. Пятерку лидеров замкнул Анатолий Гриценко.

Зеленский обошел Порошенко по числу голосов в КиевеВ то же время в Киевской области обработали 98.38% протоколов. Зеленский с результатом 30.83% обходит соперников на всех 9 округах. Далее расположились Порошенко, Тимошенко, Смешко и Гриценко, как и по результатам подсчета голосов в столице.

Зеленский обошел Порошенко по числу голосов в Киеве

На данный момент продолжается подсчет голосов в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее появились результаты подсчета 99% голосов. Согласно этим данным, Зеленский набирает 30,23% голосов украинцев, далее идут Порошенко (15,92%) и Тимошенко (13,40%).

Отметим, после первого тура выборов министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится, независимо от того, кто станет президентом.

Появились результаты голосования еще двух областей
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