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ЦИК принял протоколы от 19 окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 22:47
ЦИК принял протоколы от 19 окружных избиркомов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Протоколы поступили из Черкасской и Харьковской областей и Киева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила очередные бумажные протоколы результатов выборов президента Украины от еще трех окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 198 (Черкасская область), № 211 и 216 (Киев), № 175, № 181 (Харьковская область).

Таким образом по состоянию на 22:00 ЦИК уже приняла бумажные протоколы об итогах голосования от 19 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Также сообщается, что Центризбирком после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования поручил подготовить протокол с пометкой "Уточненный" окружной комиссии № 149 до 3 апреля включительно. А также до 5 апреля 2019 включительно - окружной избирательной комиссии ТИО № 180.

Напомним, по результатам выборов 2019 в Киеве первое место занял Владимир Зеленский, победив на 9 округах из 13, соответственно четыре округа остались за Порошенко. За Зеленского проголосовали 27,08%, а за Порошенко - 25,59%. Третье место по Киеву взяла Юлия Тимошенко, четвертое - за Игорем Смешко, замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко.

 

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