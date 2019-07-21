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ЦИК изменил состав одной из окружных комиссий

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 18:28
ЦИК изменил состав одной из окружных комиссий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК изменил состав окружных комиссий в округе №70

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатный избирательный округ №70 (город Свалява, Закарпатская область) на внеочередных выборах в Раду. Решение принято на заседании ЦИК.

ЦИК рассмотрел представление партии Всеукраинское политическое объединение "Єдина родина".

Также на заседании ЦИК зарегистрировал уполномоченное лицо партии "Сила і Честь".

Напомним, РБК-Украина писало, что в ЦИК констатируют, что явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2019 года ниже, чем на прошлых выборах в Верховную раду. Центризбирком сообщает, что по данным всех 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,57%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).

Добавим, что по состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах превысила 30%. По данным Центризбиркома, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Черниговской (41,69%) и Полтавской (41,52%) областях. Самый низкий показатель в Черновицкой области, где на данный момент проголосовали всего 27,91% избирателей.

 

 

Явка на выборах в Раду достигла 37% (обновлено) Данные по явке на 12:00 задерживаются из-за ситуации на 94 округе
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