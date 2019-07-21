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ЦВК змінила склад однієї з окружних комісій

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 18:28
ЦВК змінила склад однієї з окружних комісій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК змінила склад окружних комісій в окрузі №70

Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатний виборчий округ №70 (місто Свалява, Закарпатська область) на позачергових вибори в Раду. Рішення прийнято на засіданні ЦВК.

ЦВК розглянула подання партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина родина".

Також на засіданні ЦВК зареєструвала уповноважену особу партії "Сила і Честь".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в ЦВК констатують, що явка виборців на дострокових парламентських виборах 2019 року нижче, ніж на минулих виборах в Верховну раду. Центрвиборчком повідомляє, що за даними всіх 199 округів, станом на 16:00 явка становить 36,57%. Найвища явка (41,69%) - у Чернігівській області, найнижча - у Закарпатській (30,05%).

Додамо, що станом на 16:00 явка на позачергових парламентських виборах перевищила 30%. За даними Цвк, найвища явка виборців зафіксована в Чернігівській (41,69%) і Полтавській (41,52%) областях. Найнижчий показник у Чернівецькій області, де на даний момент проголосували всього 27,91% виборців.

 

 

Явка на виборах в Раду досягла 37% (оновлено) Дані щодо явки на 12:00 затримуються через ситуацію на 94 окрузі
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