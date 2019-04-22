ЦИК исключил искажение результатов выборов из-за нарушений

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 уже ничто не сможет исказить

На результаты выборов 2019 уже не повлияют никакие нарушения избирательного законодательства. Об этом на брифинге заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, во втором туре выборов президента не зафиксировали существенные нарушения, которые могли бы исказить результаты.

"У нас все хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место, повлияли на результаты голосования", - заявила Слипачук.

Отметим, по данным правоохранительным органов, вчера поступило более 1 тысячи сообщений о мелких нарушениях избирательного законодательства. В частности, в день выборов неоднократно фиксировались случаи, когда избиратели пытались вынести бюллетени за пределы участка. Больше всего нарушений было в Днепропетровской области.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении Лукашенко.