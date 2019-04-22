ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК исключил искажение результатов выборов из-за нарушений

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 10:43
ЦИК исключил искажение результатов выборов из-за нарушений
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 уже ничто не сможет исказить

На результаты выборов 2019 уже не повлияют никакие нарушения избирательного законодательства. Об этом на брифинге заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, во втором туре выборов президента не зафиксировали существенные нарушения, которые могли бы исказить результаты.

"У нас все хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место, повлияли на результаты голосования", - заявила Слипачук.

Отметим, по данным правоохранительным органов, вчера поступило более 1 тысячи сообщений о мелких нарушениях избирательного законодательства. В частности, в день выборов неоднократно фиксировались случаи, когда избиратели пытались вынести бюллетени за пределы участка. Больше всего нарушений было в Днепропетровской области.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении Лукашенко.

ЦИК ожидает начало поступления протоколов с мокрыми печатями
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборырезультаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь