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Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 09:59
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко выразил поддержку Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Лукашенко выразил поддержку Украине. 

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении. 

По состоянию на 10:00, ЦИК обработал 94,94% проколов. Лидирует Владимир Зеленский, 73,17% украинцев отдали за него голоса.

Отметим, Дмитрий Медведев видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве. В свою очередь, Зеленский заявил, что он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса.

Ранее сообщалось, что Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников в течение пары недель. Ожидается, что это произойдет на большой пресс-конференции.

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