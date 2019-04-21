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Полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 20:30

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 20:59
Полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 20:30
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Всего зафиксировано уже 1245 нарушений

В течение дня выборов в Украины, по состоянию на 20:30, к правоохранителям поступило 1245 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанные с избирательным процессом. Об этом на брифинге розкзав глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что в настоящее время все участки уже закрыты.

"Поступило 1245 заявлений и сообщений ствном на 20:30 о правонарушениях на территории всего государства. Больше всего нарушений было в Днепропетровской области. По 15 фактам внесены сведения в ЕРДР", - розкзав он.

По его словам, в течение дня поступило 42 сообщения о минировании объектов по всей Украине. Кроме того, он отметил, что в Авдеевке умерла женщина, не дойдя до избирательного участка.

"Составлено 17 админпротоколов по фактам нарушений. Констатировано также две смерти: в Волновахе и Тернопольской области", - добавил он.

Также в течение дня фиксировались случаи, когда лица пытались вынести бюллетень за пределы избирательного участка.

Напомним, в Николаеве в день выборов президента Украины, вблизи избирательного участка, правоохранители задержали восьмерых человек, которые имели при себе оружие.

РБК-Украина писало, что в Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования.

За сутки в Украине поступило 18 сообщений о минировании КИУ сообщил о препятствовании работе наблюдателей
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