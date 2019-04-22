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ЦВК виключила спотворення результатів виборів через порушення

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 10:43
ЦВК виключила спотворення результатів виборів через порушення
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 вже ніщо не зможе спотворити

На результати виборів 2019 вже не вплинуть жодні порушення виборчого законодавства. Про це на брифінгу заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у другому турі виборів президента не зафіксували суттєвих порушень, які могли б спотворити результати.

"У нас все добре. Ми не бачимо підстав для того, щоб будь-які порушення, які мали місце, вплинули на результати голосування", - заявила Сліпачук.

Відзначимо, за даними правоохоронних органів, вчора надійшло більше 1 тисячі повідомлень про дрібні порушення виборчого законодавства. Зокрема, в день виборів неодноразово фіксувалися випадки, коли виборці намагалися винести бюлетені за межі дільниці. Найбільше порушень було у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні.

"Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - йдеться у привітанні Лукашенка.

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