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ЦИК Беларуси обновила результаты выборов

Автор: Максим Зайченко

Лидирует все так же действующий президент

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом Александр Лукашенко.

Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на данные ЦИК.

Результаты голосования следующие:

  • Александр Лукашенко - 80,08%;
  • Светлана Тихановская - 10,09%;
  • Анна Канопацкая - 1,68%;
  • Андрей Дмитриев - 1,21%;
  • Сергей Черечень - 1,15%;
  • Против всех - 4,6%.

Отметим, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.

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При этом Лукашенко заявил, что власть мягко реагировала на протесты в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Беларуси после проведения президентских выборов в стране.

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