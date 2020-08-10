ЦИК Беларуси обновила результаты выборов

Лидирует все так же действующий президент
Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом Александр Лукашенко.
Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на данные ЦИК.
Результаты голосования следующие:
Отметим, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.
При этом Лукашенко заявил, что власть мягко реагировала на протесты в Беларуси.
Также РБК-Украина писало, что Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Беларуси после проведения президентских выборов в стране.