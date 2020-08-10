ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Лідирує чинний президент
Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє видання TUT.by з посиланням на дані ЦВК.
Результати голосування такі:
Зазначимо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.
При цьому Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.
Також РБК-Україна писало, що Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні.