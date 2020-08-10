ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє видання TUT.by з посиланням на дані ЦВК.

Результати голосування такі:

Олександр Лукашенко - 80,08%;

Світлана Тихановьска - 10,09%;

Ганна Канопацька - 1,68%;

Андрій Дмитрієв - 1,21%;

Сергій Черечень - 1,15%;

Проти всіх - 4,6%.

Зазначимо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні.