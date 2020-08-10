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ЕС может ввести новые санкции против Беларуси

Варшава, Понедельник 10 августа 2020 14:31
ЕС может ввести новые санкции против Беларуси
Фото: глава МИД Польши Яцек Чапутович (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Украина

Введение новых санкции против Беларуси зависит от действия властей

Европейский союз может рассмотреть вопрос введение новых санкций против Белоруси после проведения президентских выборов в стране. Однако такое решение будет зависеть от развития ситуации и действий властей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Reuters.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - заявил министр.,

Чапутович также выразил надежду, что сценария с введением ограничений удастся избежать.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. В результате правоохранители задержали более трех тысяч человек.

Кроме того, в ходе столкновений пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовали более 80% человек.

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