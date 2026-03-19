Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України

19:31 19.03.2026 Чт
Слідом за територією РФ Telegram почали блокувати на тимчасово окупованих територіях України
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України Ілюстративне фото: месенджер намагаються блокувати не тільки в Росії (Getty Images)

На окупованих територіях України зафіксували масштабні збої у роботі месенджера Telegram. Російська влада почала штучно уповільнювати месенджер, попри обіцянки не вводити обмеження у прифронтових зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Донбас Реалії".

Читайте також: "Побачимо": Буданов висловився про блокування Telegram в Україні

Мешканці окупованих районів скаржаться на серйозні перебої в роботі месенджеру. Наприклад, за даними видання, у Щастинському районі Луганської області навіть за умови використання VPN здійснити дзвінок на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

За словами очевидців, затримка звуку під час з’єднання сягає 20 секунд, або ж зв’язок відсутній зовсім. Щодо самого Луганська - там без сервісів обходу блокувань дзвінки взагалі не проходять.

Користувачам доводиться шукати VPN-сервіси, які ще не встиг заблокувати Роскомнадзор, щоб мати змогу повноцінно поспілкуватися.

При цьому проблеми з Telegram масово обговорюють у місцевих чатах окупованих міст Донеччини та Луганщини. Користувачі зазначають, що месенджер "постійно тормозить" та "підвисає", навіть якщо текстові повідомлення все ще доходять.

Дехто з місцевих мешканців у чатах іронічно пропонує "колективно писати Путіну", сподіваючись на скасування обмежень. Наразі використання VPN залишається єдиним способом підтримувати зв'язок, проте і цей метод стає дедалі менш ефективним.

Нагадаємо, що у Росії почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося. Паралельно із цим часом російська влада заганяє усіх у так званий "національний месенджер" MAX - але сама боїться ним користуватися.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що російський режим вже визначився з датою блокування месенджера Telegram на території РФ. Планувалося, що це станеться вже на початку квітня цього року - починаючи з 1 квітня, месенджер працювати в Росії не буде.

Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО